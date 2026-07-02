Gauvain Sers, Salle Paul-Fort, Nantes
mercredi 10 février 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Gauvain Sers 10 et 11 février 2027 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-10T20:30:00+01:00 – 2027-02-10T22:00:00+01:00
Fin : 2027-02-11T20:30:00+01:00 – 2027-02-11T22:00:00+01:00
Gauvain Sers a été repéré par son idole Renaud en 2016, avec lequel il partage les textes engagés, la gouaille et la casquette. S’enchaînent rapidement les disques de platine et les tournées. Après le tourbillon du succès, l’auteur-compositeur-interprète a éprouvé le besoin de se poser. Il est revenu à la « vraie vie », là où elle se passe : dans les cafés, à Paris ou dans la Creuse, où ce middle class hero à la française est né. En retour, la « vraie vie » lui a donné un enfant. D’où un déplacement intérieur, un nouveau regard sur la société, une volonté aussi de revenir à la source, là où tout a commencé.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Après quatre ans d’absence, le chanteur vient présenter son nouvel album Boulevard de l’enfance. Il y arpente ses souvenirs, l’intime rejoignant l’universel, avec humour et tendresse.
Yann Orhan
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