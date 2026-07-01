Gazoline Steel Band au Poney Fringant Au poney fringant Saou

Informations pratiques

Saou

Gazoline Steel Band au Poney Fringant

Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Une immersion sonore où le métal se fait poésie. Amateurs de formation, passionnés de caractère, ces musiciens toulousains vous font partager leur passion pour les steel drum (steel pan) de l’île de Trinidad et Tobaco aux sonorités insolites.

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Au poney fringant 9 place de l’horloge Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 75 32 28 62 contact@auponeyfringant.fr

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English :

A sonic immersion where metal becomes poetry. Skilled musicians with a passion for their craft, these Toulouse-based artists share their love for the steel drums (steel pans) of Trinidad and Tobago, with their unique sounds.

L’événement Gazoline Steel Band au Poney Fringant Saou a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme