GDM en concert live au Carré Versigny, Place Michel Petrucciani, Paris
GDM en concert live au Carré Versigny, Place Michel Petrucciani, Paris dimanche 21 juin 2026.
GDM en concert live au Carré Versigny Dimanche 21 juin, 16h00, 19h00 Place Michel Petrucciani Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:30:00+02:00
GDM, groupe de reprises rock, pop, funk, se lâche dimanche 21 juin rue Versigny (A l’angle de la rue Sainte-Isaure).
2 sets :
- 16h : Pour le goûter
- 19h : Pour l’apéro
Place Michel Petrucciani place michel petrucciani 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France Petite place devant les bars/restau Le Village et Patakrep M° Jules Joffrin et Simplon
GDM, groupe de reprises rock, pop, funk, se lâche dimanche 21 juin rue Versigny (A l’angle de la rue Sainte-Isaure).
©GDM
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