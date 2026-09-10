Geek Life Centre des Expositions Le Mans

samedi 16 janvier 2027 · Centre des Expositions · Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Geek Life

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 10:00:00

fin : 2027-01-17 18:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Rendez-vous en 2027 au Centre des expos du Mans.

Entre amis ou en famille, plongez dans un week-end riche en découvertes cosplay, concerts, jeux vidéo, calligraphie, retrogaming, arcade, K-pop…

Le programme complet du week-end sera dévoilé progressivement animations, shows, rencontres et univers à découvrir du 16 au 17 janvier 2027. .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire geeklife@jckproduction.fr

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English :

See you in 2027 at the Le Mans Exhibition Center.

L’événement Geek Life Le Mans a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Le Mans