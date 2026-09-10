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AGENDA · Le Mans

Geek Life Centre des Expositions Le Mans

samedi 16 janvier 2027 · Centre des Expositions · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 16 janvier 2027
Fin
dimanche 17 janvier 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Centre des Expositions
Adresse
1, avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
14 14 22

Le Mans

Geek Life

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 14 – 14 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 10:00:00
fin : 2027-01-17 18:00:00

Date(s) :
2027-01-16

Rendez-vous en 2027 au Centre des expos du Mans.
Entre amis ou en famille, plongez dans un week-end riche en découvertes cosplay, concerts, jeux vidéo, calligraphie, retrogaming, arcade, K-pop…

Le programme complet du week-end sera dévoilé progressivement animations, shows, rencontres et univers à découvrir du 16 au 17 janvier 2027.   .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire   geeklife@jckproduction.fr

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English :

See you in 2027 at the Le Mans Exhibition Center.

L’événement Geek Life Le Mans a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Le Mans

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