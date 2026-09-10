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Généalogie et jeune public, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

jeudi 5 novembre 2026 · Bibliothèque Roseraie · Toulouse

Généalogie et jeune public, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Roseraie
Adresse
100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Généalogie et jeune public Jeudi 5 novembre, 14h30 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T14:30:00+01:00 – 2026-11-05T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T14:30:00+01:00 – 2026-11-05T16:00:00+01:00

Jeudi 5 novembre 14h30
Généalogie et jeune public
Que proposer pour animer des ateliers de généalogie à destination des enfants et adolescents ?
Bibliothèque Roseraie
Durée : 1h30
Sur inscription au 05 31 22 95 34

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Que proposer pour animer des ateliers de généalogie à destination des enfants et adolescents ?

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