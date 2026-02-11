GENERATION CELINE ZENITH DE PAU Pau

GENERATION CELINE

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-09-19

fin : 2027-09-19

Date(s) :

2027-09-19

Après l’incroyable succès de L’HÉRITAGE GOLDMAN, LE CONCERT EXTRAORDINAIRE nous offre un nouveau spectacle XXL GÉNÉRATION CÉLINE !

Plongez au coeur de l’univers musical envoûtant de la plus grande chanteuse francophone de tous les temps CÉLINE DION.

Un spectacle inédit qui célèbre la carrière exceptionnelle de cette icône de la musique, sous la direction artistique de l’incontournable ERICK BENZI, auquel nous devons la réalisation de ses plus grands succès en France.

Vivez une expérience immersive et émotionnelle unique en son genre, à travers les chansons intemporelles de CÉLINE qui vous sont présentées par de jeunes artistes aux voix uniques dans un spectacle à couper le souffle ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

