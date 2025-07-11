Espaces Pluriels Strano Cirque Trottola Chapiteau Stade Tissié Pau

Espaces Pluriels Strano Cirque Trottola

Chapiteau Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

En famille à partir de 10 ans

Durée 1h25

Le Cirque Trottola poursuit, avec cette nouvelle création, sa quête du beau et du fragile. Mêlant sérieux et bonne humeur dans des scènes aux accents shakespeariens, son quatuor de clowns, acrobates et musiciens nous plonge dans un rêve cousu main. Du grand art !

Bord de piste le 7 mai. .

Chapiteau Stade Tissié Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93

