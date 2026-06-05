Génération mash-up spectacle de Philippe Roche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Génération mash-up spectacle de Philippe Roche

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 20:30:00

fin : 2026-12-12 21:50:00

Date(s) :

2026-12-12

Imitateur voix , concert mélanger l’impossible, chanter l’improbable !

Et si toutes les chansons pouvaient se rencontrer ? Et si les styles, les époques et les voix n’avaient plus aucune limite ? Sur scène, Philippe Roche joue, chante, détourne et assemble les univers avec une virtuosité jubilatoire. D’un classique à un tube pop, d’une voix lyrique à un gimmick bien connu, il crée des collisions musicales aussi surprenantes qu’hilarantes. Un spectacle drôle, touchant, pour toutes les générations et profondément vivant. Vous hésitez entre un concert et un spectacle d’humour ? Prenez les deux génération mashup ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Génération mash-up spectacle de Philippe Roche

L’événement Génération mash-up spectacle de Philippe Roche Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne