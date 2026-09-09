Générique Mardi, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Générique Mardi Mercredi 9 septembre, 20h00 Autre lieu

Tarif unique CHF 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T20:00:00+02:00 – 2026-09-09T22:00:00+02:00

Une basse, des claviers, des boîtes à rythme et deux voix. Pas besoin de davantage pour que Générique Mardi installe son univers, à la fois dépouillé, hypnotique et profondément touchant. Né en 2022 de la rencontre entre Juliette Pym et Bonella Holloway, le duo puise dans le spoken word, la no wave et une pop lo-fi aux contours délicatement mélancoliques. Sur les morceaux de son premier album Rebecca, paru en 2024, les mélodies se répètent comme des mantras tandis que les voix, en français comme en anglais, racontent les failles et les joies du quotidien : l’anxiété, les dépendances, les attachements, les désirs et les élans qui nous traversent.

Issu du champ de l’art contemporain, Générique Mardi partage un goût marqué pour les formes simples capables de déplacer le regard. Derrière leur apparente sobriété, les chansons questionnent les normes sociales, les mécanismes qui façonnent nos comportements et les récits que nous fabriquons pour habiter le monde. Chez Bongo Joe, La Bâtie vous invite à découvrir cette étrange fête douce-amère où la vulnérabilité devient une force collective.

Un accueil en collaboration avec Bongo Joe

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.batie.ch/fr/programme/generique-mardi »}]

Si Twin Peaks existait encore, on y verrait bien ce duo. L’esprit no wave de Juliette Pym et Bonella Holloway s’exprime via des mélodies douces-amères et un spoken word magnifiant le quotidien.

Ùna Déas