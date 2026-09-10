Gens de mer et balade virtuelle dans le Saint-Chamas du XVIIIe siècle, Office du Tourisme Saint-Chamas – Chapelle Saint-Pierre, Saint-Chamas
samedi 19 septembre 2026 · Office du Tourisme Saint-Chamas - Chapelle Saint-Pierre · Saint-Chamas
Informations pratiques
Gens de mer et balade virtuelle dans le Saint-Chamas du XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 17h00 Office du Tourisme Saint-Chamas – Chapelle Saint-Pierre Bouches-du-Rhône
Réservation conseillée auprès de l’Office du Tourisme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Conférence de Mathilde TAUNAIS et Émeline DOMENGIE
Cette rencontre propose de partager avec les habitants et visiteurs le fruit de leurs travaux de recherche menés à Saint-Chamas, dans le cadre de l’étude nationale GEMER (Gens de Mer des Temps Modernes, porté par l’Agence NAtionale de la Recherche). Un moment de connaissance et d’échanges à ne pas louper !
À l’issue de la rencontre, un itinéraire sera proposé dans le quartier du Pertuis, guidé par Patrick Méry-Costa, conseiller municipal.
Office du Tourisme Saint-Chamas – Chapelle Saint-Pierre 17 rue du 4 Septembre 13250 Saint-Chamas Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 50 90 54 https://www.tourismesaintchamas.fr/ Entretenue par la confrérie des mariniers et les héritiers de Jean Abeille, elle est progressivement abandonnée à partir du milieu du XVIIIe siècle, utilisée uniquement par des matelots et paysans pour quelques messes dominicales.
Transformée en remise, elle a failli être détruite après la deuxième Guerre mondiale. Après avoir hébergé une salle de sports et les services techniques de la commune, elle accueille maintenant l’Office de Tourisme depuis sa profonde transformation en 2005. Parking devant l’établissement
Conférence de Mathilde TAUNAIS et Émeline DOMENGIE
Image générée par intelligence artificielle
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