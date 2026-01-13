Géocaching à la découverte des trésors de la vallée Villé
Géocaching à la découverte des trésors de la vallée Villé jeudi 16 juillet 2026.
Villé
Géocaching à la découverte des trésors de la vallée
14 place du Marché Villé Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-16 09:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Découvrez les principes de fonctionnement du géocaching avec notre expert local André. Initiation pratique sur le terrain. .
14 place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr
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English :
L’événement Géocaching à la découverte des trésors de la vallée Villé a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé