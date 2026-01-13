Villé

Géocaching à la découverte des trésors de la vallée

14 place du Marché Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-16 09:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Découvrez les principes de fonctionnement du géocaching avec notre expert local André. Initiation pratique sur le terrain. .

14 place du Marché Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 69 info@valleedeville.fr

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English :

L’événement Géocaching à la découverte des trésors de la vallée Villé a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé