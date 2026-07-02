Geoffrey Le Goaziou, Salle Paul-Fort, Nantes
mardi 2 février 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Geoffrey Le Goaziou Mardi 2 février 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 13€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T22:00:00+01:00
Fin : 2027-02-02T20:30:00+01:00 – 2027-02-02T22:00:00+01:00
Geoffrey découvre la musique à 12 ans, elle devient vite son langage pour dire l’indicible. Grandissant près de la Bretagne, les paysages océaniques façonnent son écriture sensible et habitée. Après des années de collaborations, il lance sa carrière solo avec Somewhere Quiet (2022), enregistré dans la nature pour capturer authenticité et espace. Jouant en France et au delà, dans chapelles ou refuges, ses titres explorent souvenir, vulnérabilité et solitude, évoquant Sufjan Stevens ou Ben Howard. Dans son nouvel album Où timbre le silence, Geoffrey explore l’intime, ses doutes et ses peurs à travers un voyage intérieur où la nature reflète les émotions humaines.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Fragilité, perte de sens et résilience, les chansons de Geoffrey Le Goaziou tracent un chemin vers l’apaisement, la reconnexion à soi et aux autres.
Célia Le Goaziou
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