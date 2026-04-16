Géographiques Conservatoire Municipal Maurice Ravel PARIS

Géographiques se propose d’explorer deux faces d’un même adjectif. Sur des textes du poète-performeur (et clarinettiste) Fabrice Villard, comment on occupe un espace scénique avec le verbe, comment on prend la parole, comment on la rend sonore et musicale dans sa dimension obsessionnelle, litanique, comment elle résonne depuis le groupe ou l’individu, l’avant-scène ou la coulisse. Sur des textes de Jacques Roubaud, membre de l’OuLiPo, spécialiste (entre autres) de la poésie des Troubadours, une déambulation amusée dans la géographie parisienne, sur les traces de Queneau et d’Apollinaire.

Une coproduction PSPBB / CMA13 :



Vincent Bouchot, composition, sur des textes de Fabrice Villard et Jacques Roubaud

Bianca Chillemi, direction artistique et pédagogique

Bastien Pouillès, accordéon

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:30:00+02:00_2026-04-17T20:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS

https://www.pspbb.fr/agenda/musique/geographiques-3864



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