George Sand à Cauterets, l’Aurore d’une autre vie CAUTERETS Cauterets

Cauterets

George Sand à Cauterets, l’Aurore d’une autre vie

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17 19:00:00

Date(s) :

2026-07-17

George Sand à Cauterets, l’Aurore d’une autre vie

Été 1825, une jeune fille de 21 ans arrive à Cauterets. Accompagnée de son mari, Aurore n’a plus aucune illusion sur sa vie. Mais le bruit fracassant des cascades, les chevauchées cheveux au vent, et les grandes excursions au coeur de la montagne vont lui dévoiler un tout autre chemin. Le premier pas qu’il amènera vers son destin de George Sand.

Présenté par Sophie Barrere- Conteuse et guide conférencière

Gratuit-dans la limite des places disponibles

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

George Sand in Cauterets: Aurore’s New Life

It was 1825 when a 21-year-old girl arrived in Cauterets. Accompanied by her husband, Aurore had lost all hope for her life. But the thunderous roar of the waterfalls, horseback rides with her hair blowing in the wind, and long excursions into the heart of the mountains will reveal a whole new path to her—the first step that will lead her toward her destiny as George Sand.

Presented by Sophie Barrere—storyteller and tour guide

Free—subject to availability

L’événement George Sand à Cauterets, l’Aurore d’une autre vie Cauterets a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Cauterets|CDT65