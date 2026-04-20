Cauterets

Soirée au refuge du Clot

Refuge du Clot CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Vallées, montagnes, lacs et torrents… Dans les Pyrénées ou ailleurs, de nombreuses légendes s’attachent à ces lieux peuplés d’êtres fantastiques.

Une belle occasion de découvrir la montagne autrement, de rêver et de laisser vagabonder son esprit au pays de l’imaginaire.

Un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées sera présent pour répondre à toutes vos questions.

Renseignements et inscriptions auprès du refuge du Clot 09 70 02 39 32

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Refuge du Clot CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Valleys, mountains, lakes and streams? In the Pyrenees or elsewhere, many legends are attached to these places inhabited by fantastic beings.

A wonderful opportunity to discover the mountains in a different way, to dream and let your mind wander to the land of the imaginary.

A Pyrenees National Park ranger will be on hand to answer all your questions.

Information and registration with the refuge du Clot: 09 70 02 39 32

L’événement Soirée au refuge du Clot Cauterets a été mis à jour le 2026-04-20 par Parc National des Pyrénées|CDT65