Gerald Clayton et Steve Coleman, Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire, Nantes
dimanche 18 avril 2027 · Le LAPS - Parc des Expositions de la Beaujoire · Nantes
Informations pratiques
Gerald Clayton et Steve Coleman Dimanche 18 avril 2027, 18h00 Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire Loire-Atlantique
De 12 € à 28 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-18T18:00:00+02:00 – 2027-04-18T21:00:00+02:00
Fin : 2027-04-18T18:00:00+02:00 – 2027-04-18T21:00:00+02:00
18h-19h | Gerald Clayton Trio
Héritier des grands pianistes, Gerald Clayton mêle tradition et modernité avec un toucher exquis. Son jeu allie un sens mélodique affûté et un groove implacable, incarnant l’équilibre entre rigueur classique et liberté d’improvisation. Un pianiste qui réinvente le langage jazz sans jamais en perdre l’âme.
19h30-21h | Steve Coleman and Five elements
Figure majeure du jazz depuis les années 1980, Steve Coleman a marqué l’histoire du genre en mêlant jazz, funk, hip-hop et influences afro-américaines. Au saxophone alto, il dirige son groupe avec une énergie contagieuse, où la trompette, la basse électrique et la batterie s’entrelacent pour créer une musique à la fois dansante, sophistiquée et pleine de vie. Un son puissant, où l’innovation dialogue avec l’héritage du jazz.
Le LAPS – Parc des Expositions de la Beaujoire 2B rue des Pays de la Loire, Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 22 24 24 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre@mairie-carquefou.fr »}]
Une soirée jazz en deux temps, entre élégance et audace :
Dimitri Louis
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