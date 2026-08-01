Gerde en Fête ! Village et salle des fêtes de Gerde Gerde
dimanche 9 août 2026 · Village et salle des fêtes de Gerde · Gerde
Informations pratiques
Gerde
Gerde en Fête !
Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Programme du dimanche:
10h -Pêche à la truite (enfants) au Thou -truite offertes par l’AAPMA de Campan Buvette et sandwichs sur place.
11h Messe au village
12h Apéritif de la municipalité au village
19h Soirée festive avec la fanfare TOOTOOTA et Food truck
Bar de l’association ouvert à tous
Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité. .
Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 33 09 41
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English :
Sunday Schedule:
10 a.m.: Trout fishing (for children) at Le Thou—trout provided by the Campan AAPMA. Refreshments and sandwiches available on site.
11 a.m.: Mass in the village
12 p.m.: Reception hosted by the municipality in the village
7 p.m.: Festive evening with the TOOTOOTA marching band and a food truck
L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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