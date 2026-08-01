dimanche 9 août 2026 · Village et salle des fêtes de Gerde · Gerde

Informations pratiques

Gerde

Gerde en Fête !

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Programme du dimanche:

10h -Pêche à la truite (enfants) au Thou -truite offertes par l’AAPMA de Campan Buvette et sandwichs sur place.

11h Messe au village

12h Apéritif de la municipalité au village

19h Soirée festive avec la fanfare TOOTOOTA et Food truck

Bar de l’association ouvert à tous

Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité. .

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 33 09 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday Schedule:

10 a.m.: Trout fishing (for children) at Le Thou—trout provided by the Campan AAPMA. Refreshments and sandwiches available on site.

11 a.m.: Mass in the village

12 p.m.: Reception hosted by the municipality in the village

7 p.m.: Festive evening with the TOOTOOTA marching band and a food truck

L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2026-07-27 par Pôle du Tourmalet |CDT65