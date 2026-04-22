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La Discopétanque Chez Jeanne Gerde

La Discopétanque Chez Jeanne Gerde samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Chez Jeanne

Adresse : 24 AVENUE DU 8 MAI

Ville : 65200 Gerde

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif

Gerde

La Discopétanque

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 13:00:00
fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Un événement original mêlant pétanque, musique et animations décalées dans une ambiance festive et conviviale.
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Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10  associationchezjeanne@gmail.com

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English :

An original event combining pétanque, music and offbeat entertainment in a festive, friendly atmosphere.

L’événement La Discopétanque Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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