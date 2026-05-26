Visite de l’église de Gerde à l’Eglise de Gerde Gerde
Visite de l’église de Gerde à l’Eglise de Gerde Gerde samedi 1 août 2026.
Gerde
Visite de l’église de Gerde
à l’Eglise de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01
La Maison des Ferrère et du Baroque pyrénéen organise ses visites.
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à l’Eglise de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 61 28 ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
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English :
The Maison des Ferrère et du Baroque Pyrénéen organizes tours.
L’événement Visite de l’église de Gerde Gerde a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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