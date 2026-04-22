Journée Jeux + Concert Ekhi Lambert Chez Jeanne Gerde

Gerde

Journée Jeux + Concert Ekhi Lambert

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Une journée ludique pour petits et grands, avec jeux, détente et moments de partage en famille.

Un concert intimiste aux sonorités folk expérimentales, pour une immersion musicale singulière et envoûtante.

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Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10 associationchezjeanne@gmail.com

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English :

A fun-filled day for young and old, with games, relaxation and family fun.

An intimate concert with experimental folk sounds, for a singular, spellbinding musical immersion.

L’événement Journée Jeux + Concert Ekhi Lambert Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65