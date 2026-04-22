Menùra + Bordario Trio Chez Jeanne Gerde

Gerde

Menùra + Bordario Trio

Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:45:00

fin : 2026-08-01 22:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Une journée conviviale pour découvrir des jardins ouverts et partager autour du végétal et des savoir-faire.

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Chez Jeanne 24 AVENUE DU 8 MAI Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 67 11 10 associationchezjeanne@gmail.com

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English :

A convivial day to discover open gardens and share plant-based knowledge and know-how.

L’événement Menùra + Bordario Trio Gerde a été mis à jour le 2026-04-22 par Pôle du Tourmalet |CDT65