Gérez vos photos en quelques clics !, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes

Gérez vos photos en quelques clics ! Samedi 18 avril, 15h30 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:30:00+02:00 – 2026-04-18T17:00:00+02:00

Apprendre à transférer ses photos depuis son téléphone ou appareil vers son PC et découvrir comment classer, trier et organiser ses souvenirs.

Adultes débutants

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 35 http://bibliotheques.rennes.fr

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