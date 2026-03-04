Gerry, Les Cinéastes, Le Mans

Gerry, Les Cinéastes, Le Mans vendredi 20 mars 2026.

Début : 2026-03-20T20:15:00+01:00 – 2026-03-20T21:58:00+01:00
Séance programmée par notre commission bénévole des Prog’Amateurs

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=TYCB4 »}]
Séance prog’amateurs – Deux hommes, nommés tous deux Gerry, traversent en voiture le désert californien vers une destination qui n’est connue que d’eux seuls. Persuadés d’atteindre bientôt leur but… Les Cinéastes Gerry