Geryy Je comprends rien Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
Geryy Je comprends rien Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement vendredi 16 octobre 2026.
Marseille 6e Arrondissement
Geryy Je comprends rien
Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Tout le naturel de Geryy avec son spectacle de stand-up Je comprends rien à l’Art Dû
Geryy débarque de Bulgarie avec ses talents d’humour, de chant et d’improvisation dans un spectacle où elle sera la seule à ne rien comprendre.
Quand tu es étranger, tu es comme un jeune de 4 ans tu comprends rien et tu dois comprendre les règles.
Geryy possède l’innocence d’un enfant mais ses yeux noirs trahissent son esprit espiègle.
Le noir, on le retrouve aussi dans son humour mais consciente, elle ne l’est pas toujours.
Le français elle l’a appris mais elle a quand même des soucis.
Sur son origine elle n’a pas triché, même si elle est entourée de clichés.
De l’écologie Geryy en fait une apologie sous la douche elle fait pipi
Et sans papier elle s’essuie.
Quand les hommes la draguent, il y a toujours un gag mais n’ayez pas peur, ce spectacle n’est pas une madrague. .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Geryy’s Je comprends rien stand-up show at l’Art Dû
L’événement Geryy Je comprends rien Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- James Baker + Bandit Bandit Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 8 mai 2026
- Visite commentée des collections permanentes au Musée Cantini Musée Cantini Marseille 6e Arrondissement 9 mai 2026
- Albert Tawil Espace Julien Marseille 6e Arrondissement 9 mai 2026
- Les Auditions du marché concerts d’orgue Place Notre Dame du Mont Marseille 6e Arrondissement 12 mai 2026
- Récital de Jean-Efflam Bavouzet Haydn, Beethoven, Hummel et Ravel Ensemble Musicatreize La Salle Marseille 6e Arrondissement 13 mai 2026