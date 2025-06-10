Geryy Je comprends rien Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Geryy Je comprends rien

Du vendredi 16 au samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h30. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Tout le naturel de Geryy avec son spectacle de stand-up Je comprends rien à l’Art Dû

Geryy débarque de Bulgarie avec ses talents d’humour, de chant et d’improvisation dans un spectacle où elle sera la seule à ne rien comprendre.

Quand tu es étranger, tu es comme un jeune de 4 ans tu comprends rien et tu dois comprendre les règles.



Geryy possède l’innocence d’un enfant mais ses yeux noirs trahissent son esprit espiègle.

Le noir, on le retrouve aussi dans son humour mais consciente, elle ne l’est pas toujours.



Le français elle l’a appris mais elle a quand même des soucis.

Sur son origine elle n’a pas triché, même si elle est entourée de clichés.



De l’écologie Geryy en fait une apologie sous la douche elle fait pipi

Et sans papier elle s’essuie.



Quand les hommes la draguent, il y a toujours un gag mais n’ayez pas peur, ce spectacle n’est pas une madrague. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Geryy’s Je comprends rien stand-up show at l’Art Dû

L’événement Geryy Je comprends rien Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille