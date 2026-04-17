Getdown Services | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Getdown Services | Festival Europavox 2026

Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 124 – 124 – 44 EUR

Tarif réduit

Offre de lancement !

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Getdown Services, c’est Josh Law et Ben Sadler. Ils se sont rencontrés à l’école à Minehead, dans le Somerset, et composent de la musique ensemble chez eux à Bristol.

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Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com

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English :

Getdown Services are Josh Law and Ben Sadler. They met at school in Minehead, Somerset, and now make music together at home in Bristol.

L’événement Getdown Services | Festival Europavox 2026 Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-04-10 par Clermont Auvergne Volcans