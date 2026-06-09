GILBERT MONTAGNÉ SALLE HORIZON Muret

Muret

GILBERT MONTAGNÉ

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 37 – 37 – 69 EUR

37

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-09

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Figure incontournable de la chanson française, avec plus de 10 millions de disques vendus, l’artiste vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel !

Pilier de la scène musicale française dont le groove est le véritable leitmotiv, Gilbert Montagné revient avec un nouvel opus à l’ADN profondément Montagné , mêlant subtilement incursions pop et touches mélancoliques.

Jamais très éloigné de son amour pour la musique, il nous offre un nouvel album studio éclectique où des grooves entêtants se mêlent avec finesse à des ballades profondes et lumineuses.

Près de 20 ans après Get Ready et presque 10 ans après La Niña, Gilbert dévoile une nouvelle fresque musicale résolument montagnesque avec l’Amour dans ses mains.

Pour fêter ça, l’artiste nous promet sur scène une soirée pleine d’émotion, de partage et d’énergie, portée par ses plus grands tubes devenus légendaire et incontournables The Fool , On va s’aimer , Les Sunlights des Tropiques , Liberté , le blues de toi , Musicienne ..

Un concert festif et chaleureux, pour célébrer la musique, la joie et l’amour !

INFORMATIONS PRATIQUES

Le placement assis est numéroté.

Réservation pour les personnes en situation de handicap, les groupes à partir de 6 personnes et les CE 09 77 71 45 08

Veuillez noter que les appareils photo et les caméras sont interdits. 37 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

A key figure in French chanson, with over 10 million records sold, the artist invites you to an exceptional concert!

L’événement GILBERT MONTAGNÉ Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE