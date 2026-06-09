GILBERT MONTAGNÉ SALLE HORIZON Muret
GILBERT MONTAGNÉ SALLE HORIZON Muret mardi 9 mars 2027.
Muret
GILBERT MONTAGNÉ
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 37 – 37 – 69 EUR
37
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-09
fin : 2027-03-09
Date(s) :
2027-03-09
Figure incontournable de la chanson française, avec plus de 10 millions de disques vendus, l’artiste vous donne rendez-vous pour un concert exceptionnel !
Pilier de la scène musicale française dont le groove est le véritable leitmotiv, Gilbert Montagné revient avec un nouvel opus à l’ADN profondément Montagné , mêlant subtilement incursions pop et touches mélancoliques.
Jamais très éloigné de son amour pour la musique, il nous offre un nouvel album studio éclectique où des grooves entêtants se mêlent avec finesse à des ballades profondes et lumineuses.
Près de 20 ans après Get Ready et presque 10 ans après La Niña, Gilbert dévoile une nouvelle fresque musicale résolument montagnesque avec l’Amour dans ses mains.
Pour fêter ça, l’artiste nous promet sur scène une soirée pleine d’émotion, de partage et d’énergie, portée par ses plus grands tubes devenus légendaire et incontournables The Fool , On va s’aimer , Les Sunlights des Tropiques , Liberté , le blues de toi , Musicienne ..
Un concert festif et chaleureux, pour célébrer la musique, la joie et l’amour !
INFORMATIONS PRATIQUES
Le placement assis est numéroté.
Réservation pour les personnes en situation de handicap, les groupes à partir de 6 personnes et les CE 09 77 71 45 08
Veuillez noter que les appareils photo et les caméras sont interdits. 37 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A key figure in French chanson, with over 10 million records sold, the artist invites you to an exceptional concert!
L’événement GILBERT MONTAGNÉ Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- OPÉRA SANS FRONTIÈRES EMEA DE MURET Muret 17 juin 2026
- OPÉRA SANS FRONTIÈRES À L’EMEA DE MURET Muret 17 juin 2026
- JOURNEE PORTES OUVERTES EMEA EMEA NICOLAS DALAYRAC Muret 24 juin 2026
- PIÈCE DE THÉÂTRE PETIT MEURTRE EN FAMILLE THÉÂTRE MARC SEBBAH Muret 25 juin 2026
- THÉ DANSANT SALLE HORIZON Muret 25 juin 2026