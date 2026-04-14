Gilles Clément, Jardins de papier, Musée national et domaine du château de Pau, Pau
Gilles Clément, Jardins de papier, Musée national et domaine du château de Pau, Pau samedi 23 mai 2026.
Gilles Clément, Jardins de papier Samedi 23 mai, 19h00 Musée national et domaine du château de Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Paysages, graphies & utopies
L’exposition Gilles Clément, Jardins de papier, invite à explorer la pensée du paysagiste à travers ses carnets de notes.
Depuis les années 1980, Gilles Clément s’est imposé comme une figure majeure du jardin et du paysage, en France comme à l’international. Plutôt que de revenir sur des aspects déjà largement connus, l’exposition met en lumière des facettes plus intimes et rarement explorées de son travail : écrits inédits, projets anciens ou non réalisés (notamment des jardins privés), ainsi que des archives personnelles – photos, croquis, références et textes.
Musée national et domaine du château de Pau Rue du Château, 64000 Pau, France Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559823800 https://chateau-pau.fr Importantes collections de tapisseries de Bruxelles, des ateliers parisiens, et des Gobelins envoyées par Napoléon III à partir du garde-meuble royal.
Paysages, graphies & utopies
©ChâteaudePau
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