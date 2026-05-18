Gilles Clément Jardins de papier- Prolongation Rue du Château Pau

Pau

Gilles Clément Jardins de papier- Prolongation

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 09:30:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Prolongation de l’exposition !

Depuis les années 1980, Gilles Clément s’est imposé comme une figure majeure du jardin et du paysage, en France comme à l’international. L’exposition met en lumière des facettes plus intimes et rarement explorées de son travail écrits inédits, projets anciens ou non réalisés (notamment des jardins privés), ainsi que des archives personnelles photos, croquis, références et textes.

L’objectif est de retracer l’évolution de sa pensée et de mieux comprendre les fondements de son œuvre. L’exposition se prolonge dans les jardins avec la création d’un espace inédit, Un jardin en mouvement. .

Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 66 91 79 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Gilles Clément Jardins de papier- Prolongation

L’événement Gilles Clément Jardins de papier- Prolongation Pau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pau