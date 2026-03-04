Gims : Carpe Diem Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Gims : Carpe Diem Tour 27 et 28 octobre Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

68 € à 110 €

Dates et horaires de début et de fin :

Début : 2026-10-27T20:00:00+01:00 – 2026-10-27T22:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T20:00:00+01:00 – 2026-10-28T22:00:00+01:00

Concert

Avec déjà plus d’1 million de billets vendus et une série de concerts complets dans toute la France en 2024 et 2025, GIMS poursuit sa tournée en 2026 avec le CARPE DIEM TOUR et annonce plusieurs dates exceptionnelles en 2026 et 2027.

Plus qu’un concert, c’est l’aboutissement d’une carrière musicale hors norme avec un moment pensé comme une expérience totale, un voyage dans le temps à travers les plus grands succès de GIMS : Ciel, Ninao, Parisienne, Air Force Blanche, Spider, Sois pas timide, Appelle ta copine…

Concerts les 27 et 28 octobre 2026 à 20h

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert Zénith