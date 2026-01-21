Girl’Ink Tattoo Convention

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

La Girl’Ink Tattoo Convention revient pour sa 12ᵉ édition et pose ses machines à Châteaudun, à l’Espace Malraux, pour un week-end qui s’annonce intense, créatif et vibrant. Depuis plus de dix ans, la Girl’Ink est un événement unique, reconnu pour mettre les talents féminins à l’honneur.

Au programme des tatoueuses d’exception, piercings, créatrices, artisanes, performances artistiques, scènes vivantes, surprises.

Mais la Girl’Ink, c’est bien plus qu’une convention de tatouage. C’est une ode à la créativité, à l’expression artistique sous toutes ses formes, un lieu de rencontres, de découvertes et de fête, un univers à part, où l’art se vit, se partage et se célèbre. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire blackballtattooevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Girl?Ink Tattoo Convention returns for its 12th edition, and sets up its machines in Châteaudun, at the Espace Malraux, for a weekend that promises to be intense, creative and vibrant. For over ten years, Girl?Ink has been a unique event, renowned for showcasing female talent.

L’événement Girl’Ink Tattoo Convention Châteaudun a été mis à jour le 2026-01-21 par OT GRAND CHATEAUDUN