GIRLS DON’T CRY PARTY MUSÉUM DE TOULOUSE Toulouse

GIRLS DON’T CRY PARTY

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16 18:30:00

fin : 2026-03-16 23:00:00

Date(s) :

2026-03-16

Venez danser dans le hall du Muséum lors de la 27e Girls Don’t Cry Party ! DJ set au programme avec Vanda Forte & Brizitos.

Les Girls Don’t Cry Party proposées par l’association La Petite sont des fêtes qui s’attachent à réinventer une culture club expérimentale et inclusive, à renverser les inégalités de genre sur la scène et sur le dancefloor, pour redonner aux musiques leur pouvoir historique de lutte et de transgression !

Au programme

Vanda Forte Vanda Forte est un DJ franco marocain qui débute son parcours artistique en découvrant la Trance. C’est par un intérêt commun pour la musique avec sa famille, qu’il trouvera une passion spéciale pour la Soul, le RnB puis le monde du hip-hop, qui sont ses principales influences actuelles. Ses sets sont atypiques ! Entre “Amen break” et rythmes issus des cultures africaines, Vanda Forte ose mixer et croiser avec singularité ces multiples influences, ce qui rend ses sets riches et unique.

Brizitos Artiste vénézuélien, il exprime son art à travers plusieurs médiums. Avec un pied dans la Latincore et l’autre dans la Latincore Techno, Brizitos cherche toujours à mettre en avant ses origines en les mêlant à ses goûts actuels. Ses sets sauront vous captiver, au point de danser jusqu’au bout de la nuit !

Une soirée pleine d’énergie, de basses, et de magie ! 12 .

MUSÉUM DE TOULOUSE 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 22 54 15 contact@lapetite.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and dance the night away at the 27th Girls Don’t Cry Party! DJ set with Vanda Forte & Brizitos.

L’événement GIRLS DON’T CRY PARTY Toulouse a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE