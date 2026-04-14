Programmer des capteurs, Médiathèque Grand M, Toulouse

Programmer des capteurs Mercredi 15 avril, 17h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T17:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T17:00:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Mercredi 15 avril 17h-19h

La Compagnie du Code prend ses quartiers à la médiathèque pour programmer avec vous des capteurs en tout genre ! Humidité, lumière, volume sonore… Les outils et les applications ne manquent pas !

Durée : 2h – À partir de 8 ans

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Les outils et les applications ne manquent pas !