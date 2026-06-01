Girouette en fête Plaine de Girouette Anglet dimanche 14 juin 2026.

Anglet

Girouette en fête

Plaine de Girouette 16 rue de Girouette Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Organisée par la Ville d’Anglet et à l’initiative des conseils de quartier des îlots E et F, cette journée festive fait la part belle aux animations gratuites proposées pour tous.

– Pour s’amuser

Structures gonflables, trampoline élastique, jeux géants en bois, jeux kermesse, sculptures sur ballons, manège Petit train enchanté

– Pour se challenger

Course des familles (11h), jeux de force basque avec Gaia (15h 17h), parcours accrobranche, mur d’escalade, simulateur de rugby mécanique

– Pour se restaurer

Food truck, machine à pop corn/granités, stand de la Junior Asso de l’Espace Jeunes

– Pour s’informer

Stands Bil Ta Garbi, Conseil des quartiers et Maison des Parents

Rencontre (13h30 15h) les équipes U11 des Genêts et de l’AORC s’affrontent sur le terrain.

Venez les encourager !

Le temps du déjeuner, profitez d’une animation musicale par la banda des Genêts. .

Plaine de Girouette 16 rue de Girouette Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com

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English : Girouette en fête

L’événement Girouette en fête Anglet a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Anglet