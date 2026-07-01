Givry Visite du jeudi Les Illustres Rue de la République Givry
jeudi 16 juillet 2026 · Rue de la République · Givry
Informations pratiques
Givry
Givry Visite du jeudi Les Illustres
Rue de la République Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:30:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
A2c / 1 h 30 de visite commentée pour pour découvrir et comprendre ceux qui ont illustré Givry, d’Emiland Gauthey à Léocadie Czyz en passant par Isidore Niépce et Paul Thénard. Visite par Jean-Claude Dufourd accompagné de Joëlle Derain. Egalement, possibilité de visite de groupe à la demande La visite se terminera par une dégustation au caveau G Vins de l’Office du tourisme Attention, nombre de places limité.. INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE .
Rue de la République Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr
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English : Givry Visite du jeudi Les Illustres
L’événement Givry Visite du jeudi Les Illustres Givry a été mis à jour le 2026-07-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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