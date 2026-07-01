Givry Visite du jeudi Les Illustres Rue de la République Givry

Informations pratiques

Givry

Givry Visite du jeudi Les Illustres

Rue de la République Halle ronde de Givry Givry Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

A2c / 1 h 30 de visite commentée pour pour découvrir et comprendre ceux qui ont illustré Givry, d’Emiland Gauthey à Léocadie Czyz en passant par Isidore Niépce et Paul Thénard. Visite par Jean-Claude Dufourd accompagné de Joëlle Derain. Egalement, possibilité de visite de groupe à la demande La visite se terminera par une dégustation au caveau G Vins de l’Office du tourisme Attention, nombre de places limité.. INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE .

Rue de la République Halle ronde de Givry Givry 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 41 58 82 contact@animation2c.fr

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English : Givry Visite du jeudi Les Illustres

L’événement Givry Visite du jeudi Les Illustres Givry a été mis à jour le 2026-07-05 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I