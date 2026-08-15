Informations pratiques

Colmar

Glaçon des oursons spécial Noël

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 09:30:00

fin : 2026-12-20 12:00:00

Date(s) :

2026-12-20

Préparez-vous à glisser dans la bonne humeur !

À l’approche de Noël, la Patinoire de Colmar se parera de ses plus belles décorations et accueillera lors d’une matinée exceptionnelle les petits lutins de 2 à 5 ans (inclus) et leurs parents, dans un univers magique rempli de rêves, de douceur et de surprises.

L’invité le plus attendu de la saison sera bien sûr présent le Père Noël viendra rendre visite aux enfants pour les rencontrer et distribuer quelques gourmandises de 10h à 11h.

Pour prolonger la magie, un atelier maquillage permettra aux enfants de se transformer en petit lutin, renne du Père Noël ou personnage féerique de leur choix.

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 sur www.patinoirecolmar.fr

Tarif unique (enfants/adultes avec ou sans location des patins) 7 €. Chèques vacances acceptés

Fermeture de la caisse à 11h30.

Les entrées unitaires, entrées CE, abonnements, cartes anniversaire et entrées gratuites ne sont pas valables pour les événements soumis à une tarification spécifique.

E-billets (glaçon des oursons) sur www.patinoirecolmar.fr. Sans réservation.

Les frères et sœurs âgés de plus de 5 ans ne pourront pas avoir accès à cette matinée et à la patinoire (gradins et cafétéria compris). .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

Get ready to glide along in good spirits!

L’événement Glaçon des oursons spécial Noël Colmar a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de Colmar