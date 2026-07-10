Glass Museum + Grems (Jazztrap) + Delphine Joussein (Calamity) – Les Rendez-vous de l’Erdre Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 19:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Glass Museum | Live | Nu jazz, electroDésormais trio, le projet bruxellois Glass Museum formé par Antoine Flipo et Martin Grégoire développe un jazz contemporain nourri d’influences classiques et de textures électroniques. Piano et batterie dialoguent dans une écriture à la fois structurée, précise, presque métronomique et mouvante par sa diversité de rythmes. Avec 4N4LOG CITY, le groupe amorce un nouveau virage plus urbain et groove. Entre hybridations électroniques, profondeur jazz et pulsations organiques, Glass Museum explore une matière sonore plus dense et immersive, façonnée entre Bruxelles et la Drôme, au contact de la nouvelle scène expérimentale. Delphine Joussein présente Calamity | Live | Jazz, noiseLa flûte traversière dans tous ses états ! Après avoir conquis le public lors de son passage à Trempo en août dernier avec son trio Nout, la flûtiste Delphine Joussein nous présente son projet solo Calamity. Loin de l’image angélique qui lui est souvent associée, ce projet lui donne des élans électroniques mêlés de voix, d’effets, de percussions et de souffles amplifiés. Entre frénésie et introspection, musique organique et électrique, le solo s’appuie sur des riffs joués live de façon imprévisible et précise. À écouter débout !

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com



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