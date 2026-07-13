Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak archipel Lieu-dit Kastell Ac’h Plouguerneau
lundi 13 juillet 2026 · Lieu-dit Kastell Ac'h · Plouguerneau
Informations pratiques
Plouguerneau
Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak archipel
Lieu-dit Kastell Ac’h Cale Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-11
Découvrez l’archipel de Lilia et les Abers Wrac’h et Benoît en toute sécurité, accompagné d’un moniteur diplômé. Ces parcours commentés vous immergent dans un paysage contrasté où se côtoient patrimoine historique, nature préservée et eaux cristallines. Aucune aptitude physique particulière n’est requise pour profiter de ces expériences ouvertes à tous les publics.
Excursion Archipel (3h)*
Accessible à tous
L’incontournable de Glaz évasion !
Naviguez en douceur vers l’Île de Stagadon, les formations rocheuses du Lezenn et l’Île Vierge (exploration extérieure uniquement). Cette expérience de 3h vous dévoile la richesse du patrimoine maritime et son histoire fascinante. Vous vous initierez à l’identification des oiseaux marins, goûterez différentes algues et, si la chance vous sourit, pourrez observer des phoques dans leur habitat naturel. .
Lieu-dit Kastell Ac’h Cale Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 7 69 89 97 27
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English :
L’événement Glaz Evasion Balade accompagnée en kayak archipel Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-12 par OT PAYS DES ABERS
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