Glob’Escale – Festival multicuturel Esplanade des Traceurs de coques Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-30 11:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

Glob’Escale est un festival multiculturel qui revient à Nantes pour une 2? édition encore plus riche et immersive. Le temps d’une journée, le public est invité à voyager à travers les cultures du monde sans quitter la ville, dans une ambiance festive et conviviale. Au programme : concerts aux sonorités venues des quatre coins du globe, performances de danse, stands de gastronomie du monde, artisanat, animations et ateliers participatifs pour petits et grands. Une véritable célébration de la diversité culturelle, du partage et de la découverte. Pensé comme un événement accessible à tous, Glob’Escale met en lumière des artistes, associations et initiatives locales, tout en valorisant les cultures présentes sur le territoire nantais. Une zone de jeux sera spécialement aménagée pour les enfants comme pour les adultes, avec des animations ludiques et intergénérationnelles. Une buvette ainsi qu’un espace guinguette permettront de profiter pleinement de l’ambiance du festival, de se détendre et de partager un moment convivial autour d’un verre. Que l’on vienne pour écouter, goûter, jouer, apprendre ou simplement flâner, chacun peut composer son propre voyage au fil des stands et des rencontres.

Esplanade des Traceurs de coques Île de Nantes Nantes 44200

https://globescale.fr/



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