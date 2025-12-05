Informations pratiques

Trédrez-Locquémeau

Gloria de John Cassavetes, États-Unis 1980, 123′

Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Gloria (1980) de John Cassavetes une ancienne compagne de gangster prend sous son aile un jeune garçon poursuivi par la mafia après le meurtre de sa famille. Un thriller haletant et émouvant porté par l’inoubliable Gena Rowlands. .

Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gloria de John Cassavetes, États-Unis 1980, 123′ Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose