Gloria de John Cassavetes, États-Unis 1980, 123′ Trédrez-Locquémeau
mercredi 1 juillet 2026 · Trédrez-Locquémeau
Informations pratiques
Trédrez-Locquémeau
Gloria de John Cassavetes, États-Unis 1980, 123′
Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Gloria (1980) de John Cassavetes une ancienne compagne de gangster prend sous son aile un jeune garçon poursuivi par la mafia après le meurtre de sa famille. Un thriller haletant et émouvant porté par l’inoubliable Gena Rowlands. .
Ferme du Lianver Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 30 02 30 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Gloria de John Cassavetes, États-Unis 1980, 123′ Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trédrez-Locquémeau (Côtes-d'Armor)
- Marion Cousin et Eloïse Decazes Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 2 juillet 2026
- Une seule promesse à la fois Ulla von Brandenburg et Benoit Résillot Galerie du Dourven Trédrez-Locquémeau 4 juillet 2026
- Sweet Dog, jazz free rock Kerguerwen Trédrez-Locquémeau 5 juillet 2026
- Ce que la pierre garde | Mosaïque Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau 10 juillet 2026
- La viole d’amour contée Circuit des chapelles Trédrez-Locquémeau 1 août 2026