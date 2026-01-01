Sweet Dog, jazz free rock Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Sweet Dog, jazz free rock

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 21:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Le trio Sweet Dog, formé en 2015 est composé de trois musiciens très actifs sur la scène Jazz et musiques improvisées française: Julien Soro (saxophone et clavier Players, ONJ, Schwab Soro, Ozma…), Paul Jarret (guitare Pj5, EMMA…) et Ariel Tessier (batterie pAn-G, Pj5, House of Echo…). Pensé au début comme un simple laboratoire d’improvisation et de recherches sonores, il s’en dégage progressivement un son unique et une musique plus affirmée en tant que “composition instantanée” en empruntant au free jazz, au rock, à la pop, à l’improvisation libre et depuis peu à la musique électronique. .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sweet Dog, jazz free rock Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose