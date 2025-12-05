Marion Cousin et Eloïse Decazes Kerguerwen Trédrez-Locquémeau

Marion Cousin et Eloïse Decazes

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Chants du Trás-os-Montes, Portugal

Concert programmé dans le cadre du Hors Les Murs du Festival NoBorder #15, en partenariat avec Le Quartz et Bretagne(s) World Sounds.

Marion Cousin et Eloïse Decazes sont musiciennes, chanteuses et amies.

Pour la première fois en duo, elles donnent leur version amoureuse, fruste, hérétique du répertoire vernaculaire de Tras-O-Montes, pays du Nord-Est du Portugal. C’est un bouquet de chants de travail, de fête ou d’exaspération données à deux voix fausses-jumelles dans un environnement très euphoriquement dérangé, un déluge de vilains bruits machines, boîtes à rythme traînant la patte, synthés nano-brutalistes, peinturlures guitaristiques, éclats de rire. .

Kerguerwen Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

English :

