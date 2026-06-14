Gloriette Petite-Hollande : temps festif d’information Place Gloriette – Petite Hollande Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 11:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

L’aménagement définitif du parc Archipel démarrera en septembre 2026.Calendrier, circulation, projection dans le projet à terme… Venez vous informer sur le stand place Gloriette Petite-Hollande à partir de 11h.Et dès 15h, place aux animations festives : tennis de table, jeux, ateliers créatifs, spectacles, parcours vélo pour les enfants…???? En savoir plus sur le projet : Gloriette Petite-Hollande engage sa métamorphose en septembre???? Vos contacts : Direction de quartiers Cœur de ville – dq-coeur-de-ville@mairie-nantes.fr / 02 40 41 63 32

Place Gloriette – Petite Hollande Nantes 44003

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