God Alone • Mixture SUPERSONIC Paris

GOD ALONE (22h30)

(Math rock – Prosthetic Records – Cork, IRL)

GOD ALONE traverse les styles et les ambiances à la vitesse d’un train à grande vitesse, fonçant à un rythme effréné, brisant les barrières et invitant les auditeurs à s’accrocher de toutes leurs forces. Le quintette originaire de Cork, en Irlande, mélange avec brio la virtuosité du math rock, l’intensité du metal, les refrains pop, les textures techno et des rythmes parfaits pour les pistes de danse, aussi à l’aise sous la lueur d’une boule à facettes qu’au cœur d’un pogo. Voilà ce qui arrive quand on invite une bande de geeks de la musique hautement qualifiés, avec tous leurs amplis et leur matos, à passer la corde de velours pour rejoindre la section VIP du club. C’est un chaos contrôlé transformé en un collage de sons accrocheurs. C’est GOD ALONE.

Les 3 influences : Converge, Fugazi, The Mars Volta

https://godalone.bandcamp.com/album/the-beep-test

https://www.youtube.com/@godalone_cork/videos

MIXTURE (21h30)

(Grabuge rock – 92, FR)

mixture c’est un mélange de quatre ami.e.s pilotant chacun avec frénésie une guitare, une autre guitare, une basse et une batterie !! …ainsi que des cordes vocales bien aiguisées et harmonisées pour vous saisir par les émotions et mettre un sacré grabuge dans votre coeur

Les 3 influences : Unwound, Aline, Weezer

https://mixture-musique.bandcamp.com/album/d-mos-2025

La suite de la programmation arrive très vite !

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Samedi 13 Juin 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Knives, Gurriers & Fugazi

Le samedi 13 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T19:00:00+02:00_2026-06-13T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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