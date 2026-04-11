GOERNE PLETNEV LE VOYAGE D’HIVER Montpellier

Montpellier

GOERNE PLETNEV LE VOYAGE D’HIVER

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Schubert est mort en 1828, à l’âge de trente et un ans, et il semble qu’il ait donné le meilleur de lui-même dans les derniers mois de son existence. C’est de 1827 en effet que date le vaste cycle de vingt-quatre lieder intitulé Le Voyage d’hiver, qui est à la fois un autoportrait du musicien à la recherche de lui-même, et une plongée dramatique à travers un genre intime.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Schubert est mort en 1828, à l’âge de trente et un ans, et il semble qu’il ait donné le meilleur de lui-même dans les derniers mois de son existence. C’est de 1827 en effet que date le vaste cycle de vingt-quatre lieder intitulé Le Voyage d’hiver, qui est à la fois un autoportrait du musicien à la recherche de lui-même, et une plongée dramatique à travers un genre intime.

Schubert enfle ici la miniature et fait de chaque lied une étape de plus en plus poignante solitude, révolte, sarcasme, abattement, toutes les humeurs passent à travers ces vingt-quatre balises d’une âme en détresse qui croise un corbeau, un joueur de vielle, un tilleul, une jeune fille et au bout quelque chose qui est mort et transfiguration.

Le Voyage d’hiver est un itinéraire rêvé pour une voix de baryton chaude et lyrique avec son double et complice Mikhaïl Pletnev, Matthias Goerne ne peut que nous transporter.

PROGRAMME

FRANZ SCHUBERT

Winterreise (Le Voyage d’hiver)

Cycle de vingt-quatre Lieder D 911

sur des poèmes de Wilhelm Müller

Sur réservation .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Schubert died in 1828, at the age of thirty-one, and it seems that he gave of his best in the last months of his life. The vast cycle of twenty-four Lieder entitled Winter Journey dates from 1827, and is both a self-portrait of the musician in search of himself, and a dramatic plunge into an intimate genre.

L’événement GOERNE PLETNEV LE VOYAGE D’HIVER Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER