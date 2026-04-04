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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE GARE DU MIDI Biarritz

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE GARE DU MIDI Biarritz

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE GARE DU MIDI Biarritz dimanche 23 mai 2027.

Lieu : GARE DU MIDI

Adresse : 23, AVENUE FOCH

Ville : 64200 Biarritz

Département : 64

Début : 2027-05-23

Fin : 2027-05-23

Heure de début : 17:00

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-05-23 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64

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