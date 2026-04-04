GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN CENTRE DES CONGRES Epinal
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN CENTRE DES CONGRES Epinal samedi 10 avril 2027.
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN Début : 2027-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
CENTRE DES CONGRES 7 AVENUE DE ST DIÉ 88000 Epinal 88
À voir aussi à Epinal (88)
- Exposition L’École du livre Bibliothèque Multimédia Intercommunale Épinal 7 avril 2026
- Théâtre -La sage de Molière Auditorium de la Louvière Épinal 8 avril 2026
- La justice seigneuriale à la fin du XVIIIe dans les Vosges, Archives départementales des Vosges, Épinal 8 avril 2026
- Conférence être une femme vosgienne pendant la Grande guerre La Glucoserie Épinal 10 avril 2026
- Festival Zinc grenadine Épinal 11 avril 2026