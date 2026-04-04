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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN CENTRE DES CONGRES Epinal

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN CENTRE DES CONGRES Epinal

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN CENTRE DES CONGRES Epinal samedi 10 avril 2027.

Lieu : CENTRE DES CONGRES

Adresse : 7 AVENUE DE ST DIÉ

Ville : 88000 Epinal

Département : 88

Début : 2027-04-10

Fin : 2027-04-10

Heure de début : 20:30

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN Début : 2027-04-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CENTRE DES CONGRES 7 AVENUE DE ST DIÉ 88000 Epinal 88

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