GOLDMAN 200 VOIX POUR UNE LÉGENDE SALLE HORIZON Muret

Informations pratiques

Muret

GOLDMAN 200 VOIX POUR UNE LÉGENDE

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne

Tarif : 38 – 38 – 48 EUR

38

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Fermez les yeux et laissez-vous emporter par la voix sincère et bouleversante de Flo Gallo.

Une voix si proche de celle de Goldman qu’elle en devient troublante d’émotion.

Entouré de 200 choristes, replongez dans les plus belles chansons de Jean-Jacques Goldman, celles gravées à jamais dans nos cœurs Envole-moi, Encore un matin, Je te donne, Quand la musique est bonne… Autant de titres intemporels qui réveillent les souvenirs

et rassemblent toutes les générations.

Musicien passionné, comme son idole, Flo vous embarque dans une parenthèse musicale intense, chaleureuse et inoubliable… qui ne laissera personne indifférent. 38 .

SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13

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English :

Close your eyes and let yourself be carried away by Flo Gallo’s sincere and moving voice.

L’événement GOLDMAN 200 VOIX POUR UNE LÉGENDE Muret a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE