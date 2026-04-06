GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE SALLE PLEYEL Paris
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE SALLE PLEYEL Paris samedi 5 juin 2027.
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-06-05 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75
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