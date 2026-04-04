GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Tarbes Expo Pyrénées Congrès Tarbes
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Tarbes Expo Pyrénées Congrès Tarbes samedi 24 avril 2027.
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE Début : 2027-04-24 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
Tarbes Expo Pyrénées Congrès BD KENNEDY 65000 Tarbes 65
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