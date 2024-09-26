GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

GOLDMEN – CONCERT 100% GOLDMAN Début : 2026-03-28 à 20:00. Tarif : – euros.

GOLDMENDe Goldman à Frédéricks Goldman JonesActuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, lesGOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de JeanJacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de JeanJacques Goldman, mais aussi du trio, depuis « Envole moi » en passant par « A nos actes manqués » ou encore « Il suffira d’un signe ».

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01